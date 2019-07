JIOI : compétitions de voile et d’haltérophilie

Le 22/07/2019

Retour en images sur les compétitions de voile et d’haltérophilie de ce dimanche 21 juillet.Valentin Boyer 1er sur la première manche.Autres manches à venir cette semaine.10 médailles pour La Réunion ce dimanche en haltérophilie dont :3 en argent pour Déborah Virama et 3 en bronze pour Stéphanie Lauret chez les dames.chez les hommes, 1 en argent et 2 en bronze pour David Essob et 1 en bronze pour son frère Étienne Essob.