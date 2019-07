JIOI : retour en images sur la journée de lundi 22 juillet

Le 23/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 136

Retour en images sur quelques disciplines lors des Jeux des Îles de l’Océan Indien.Journée de lundi 22 juillet.6 médailles réunionnaises en judo dont 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze.Au Volley-ball chez les hommes la Réunion s’est bien défendue jusqu’au tie break mais s’incline finalement 2 sets à 3 face à Madagascar en phase de groupe.En cette fin de journée de lundi, La Réunion est au 3e rang au classement des médailles derrière Madagascar et Maurice.