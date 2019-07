JIOI : retour en images sur la journée de mercredi 24 juillet

Le 26/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 163

Beach-volley

2 médailles d’or en Beach-volley pour la Réunion chez les dames et les hommes.



Football

Le match de football demi-finales Réunion-Seychelles : score final 4-0.

La Réunion s’est qualifiée en finale et jouera contre Maurice ce samedi à 14h30 à Curpipe.



Rugby

Le match de Rugby Mayotte- Réunion

Ce mercredi La Réunion s’est imposée 43-0.



Ce vendredi 26 juillet :

Demi-finale basket dames à 11h et hommes à 18h30 à Phœnix.