[JTWC] 90S: bulletin d'alerte de formation cyclonique dans les 24 heures loin au Nord-Est de Rodrigues

Le 04/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1117

16h: animation qui montre que les Mascareignes sont bien à l'écart des bandes pluvieuses associées à la perturbation tropicale 90S.

Maximum Winds: 30 kt ( 55km/h)

Gusts: 40kt ( 75km/h)

Minimum Central Pressure: 1002 mb

➡️Aujourd'hui la probabilité d'une intensification en dépression tropicale dans les 24heures est à présent estimée élevée ( en rouge sur la carte en milieu de page).A 16heures ce jour on pouvait positionner la perturbation tropicale à 570km au Nord Nord-Est de Rodrigues en déplacement lent vers le Sud Sud-Est.➡️ L'environnement est jugé favorable à l'intensification à court et moyen terme. Les vents défavorables en altitude sont faibles, le système bénéficieet la mer en surface affiche des températures comprises entre 29 et 31.➡️ Lorsque ce système aura atteint une intensité estimée de 35 noeuds (65km/h) en vents soutenus sur 1minute il sera alors numéroté TC 13S par la Navy, le 13ième système cyclonique de la saison 2019/2020 sur l'Hémisphère Sud.Notez qu'un autre système se creuse au large des côtes de l'Australie Occidentale. Le premier des deux qui atteindra 35noeuds sera TC 13S , le second sera TC 14S.Pour être complet siatteint le stade de tempête tropicale modérée il sera nommé FRANCISCO par la météo mauricienne.➡️ Cette analyse sera revue dans 24heures ou avant si le système s'intensifie et est numéroté par la Navy ce qui est assez plausible.➡️ Position et intensité estimées par le JTWC:Location: 14.9°S 65.3°E