[JTWC] 94S devient le 9è système cyclonique de la saison de l'Hémisphère Sud loin à l'Est de Rodrigues

Le 22/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1002

Cliquez sur l'image pour l'animer. Animation Météosat haute résolution à 19heures. 09S est sur la droite de l' image.

➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaï vient d'émettre son bulletin N1 concernant ce système.➡️A 16heures94Sà présent numérotéétait positionné à 680km à l'Est Sud-Est de Rodrigues en déplacement Sud Est à à la vitesse de 18km/h.L'intensité estimée est à présent tout juste celle d'une dépression tropicale ( rafales maxi de 85km/h). C'est pourquoi la Navy a numéroté le système.➡️ Les conditions en altitude sont moyennement favorables et le JTWC ne prévoit pas d'intensification notable tout juste peut-être un petit gain d'intensité dans les prochaines 24heures qui n'est pas répercuté dans la prévision à l'heure actuelle.➡️ Le CMRS de la Réunion n'exclut pas une intensité de tempête modérée de premier échelon à des latitudes assez élevées sur une courte période.Si tel était le cas le baptême serait alors probable par la météo mauricienne du prénom de➡️ En tout état de cause ce système ne présente aucune menace pour les Mascareignes.➡️ La Navy anticipe le début de la transition extra-tropicale sur des eaux de plus en plus fraîches d'ici 36heues .