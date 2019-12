[JTWC]: Ambali(03S): intensification rapide en cours, peut-etre cyclone intense demain?

Le 05/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU

Cliquez sur l'image pour l'animer

➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaï note qu'une période d'intensification rapide est en cours. Il analyse actuellement le météore au stade supérieur de forte tempête tropicale avec des rafales maximales de l'ordre de 160km/h près du centre en mer.



➡️ AMBALI(03S) évolue certes loin des terres et son influence est peu étendue car le système est de petit diamètre mais il n'en reste pas moins très intéressant à traquer. Sa petite taille pouvait laisser augurer de brusques changements d'intensité .

On observe depuis quelques heures une nette amélioration de la signature satellite.

Si cette tendance se maintient l'intensité de cyclone intense( 100 noeuds et plus sur 1 minute) pourrait être approchée voire atteinte.

L'amplitude de l'intensification et son timing exact comportent davantage d'inconnues que pour des systèmes de taille classique.



➡️ En tous les cas certains modèles ont initialisé une intensification assez rapide.



A suivre...