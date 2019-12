[JTWC] Ambali: le premier Super Cyclone depuis Cilida en Décembre 2018

Le 06/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 2385

Cliquez sur l'image pour l'animer

➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaï classeau stade de Super Cyclone ou de Cyclone très intense ce matin.Les "Super Cyclones" dans la classification de la Navy sont les systèmes dont les rafales maximales près de l'oeil en mer atteignent au moins 300km/h.Le dernier en date sur la zone du Sud Ouest Indien étaiten Décembre 2018.➡️a affiché un oeil de 9km de diamètre et une partie centrale compacte et très intense. Il a bénéficié d'un océan chaud même en profondeur , d'un faible cisaillement et surtout d'une divergence sur sa face polaire que la Navy qualifie d'extrêmement forte.Ce système qui va peut-être s'affaiblir encore plus vite qu'indiqué par la prévision a certes bénéficié d'une conjonction de facteurs favorables. Mais un tel changement d'intensité en l'espace de 12 heures nous laisse songeur. Si une telle évolution avait été observée à proximité de terres habitées...