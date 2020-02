[JTWC/CMRS] 3 systèmes cycloniques suivis sur le Sud Indien: FRANCISCO(13S), 94S et une zone suspecte loin des Mascareignes

Le 14/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 451

Cliquez sur l'image si nécessaire. Animation (09h).

Maximum Winds: 40 kt ( 75 km/h)

Gusts: 50 kt ( 95km/h)

Minimum Central Pressure: 1003 mb

➡️ Sur l'animation satellite à gauche on peut distinguer la tempêteà 60km au Sud-Est de Toamasina ( Tamatave).Au centre de l'animation on retrouve la circulation de la zonesuspectée par le JTWC et le CMRS de se développer loin à l'Est Nord-Est des Masacreignes ces prochains jours.Enfin juste à l'Est de 90°Est nous suivons aussi une zone suspecte qui à l'heure de la rédaction de cette publication n'a pas encore été numérotée par la NAVY.➡️Sur la droite de l'image provenant du satellite du géostationnaire russe que je reçois directement on peut apercevoir les Iles Soeurs sous un ciel totalement dégagé de nuages significatifs en dehors de bancs élevés qui font de jolis dessins par endroits.➡️ Prochain bulletin du JTWC concernantvers 13h30 ou 12h30/Mada.➡️ Position et intensité estimées par la Navy à 00TU soit 04h/Mascareignes:Location: 18.6°S 49.8°E➡️