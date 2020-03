[JTWC] Combien de cyclones ont frappé les Mascareignes un 29 Février?

Le 01/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 821

Le cyclone FLOSSY(17S) capturé le 29 Février à 18h40 par le satellite Noaa12. Le cyclone passe alors à un peu moins de 100km de Rodrigues.

➡️ Le mois de février compte 29 jours une fois tous les quatre ans . Cela réduit donc la probabilité qu'un cyclone frappe les Mascareignes à cette date précise. Néanmoins fin février nous sommes au coeur de la saison cyclonique.Je me suis donc plongé dans les archives de la Navy/ Joint Typhoon Warning Center/Hawaï(JTWC). ➡️ Les archives documentées et fiables remontent à 1945. Elle le sont tout au moins pour la Réunion, Maurice et Rodrigues.Pour Saint Brandon et Tromelin habituellement rattachés aux Mascareignes, leur fiabilité est discutable au moins jusqu'au début des années 60.Les îlots ont donc été écartés de la recherche.➡️il apparait qu'un seul cyclone a réellement frappé une île des Mascareignes un 29 février. Il s'agit du cyclonequi le 29 Février 1996 passe à un peu moins de 100km de Rodrigues où les plus fortes rafales ont atteint 161km/h à Pointe Canon situé à quelques virages au dessus de Port Mathurin.➡️ En 1964 le cyclonefrappe la Réunion dans l'après-midi du 28 février occasionnant des vents violents (180km/h) et des pluies torrentielles. Mais le 29 février le cyclone se trouve encore à proximité de l'île et les pluies cycloniques vont durer au moins jusqu'au 1er mars. On peut donc l'inclure aussi si on ne transige pas trop.➡️ En 1960 l'un des plus tristement "célèbres" cyclones des Mascareignes frappe Maurice. On fait ici référence au terrible cycloneLes plus fortes rafales approchent 260km/h à Médine. Mais en fait dans la région de Quatre Bornes, on estime avec un bon degré de confiance que les rafales ont approché 300km/h.Le 29 février, le cyclone laisse derrière lui une île dévastée.Je ne sais pas si on peut le compter dans la liste exclusive des cyclones un 29 février mais ce qui est certain c'est que le 29 février 1960, Maurice ne parvenait pas encore et pour longtemps à se remettre debout... Donc...➡️