[JTWC] Cyclone DAMIEN: rafales de 195km/h enregistrées à Karratha, photos satellite haute résolution de l'océan indien

Le 08/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 556

11h: l'oeil de DAMIEN(14S) touche terre proche de Karratha, Australie Occidentale. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer.

Maximum Winds: 95 kt (175km/h)

Gusts: 115kt ( 215km/h)

Minimum Central Pressure: 956 mb

CATEGORY US: 2

➡️L'oeil du cyclonetouche terre depuis 15heures heure locale soit 11heures/Mascareignes.Des rafales de 185km/h ont été rapportées en temps réel à l'aéroport de Karratha. Les officiels de la météo australienne intervenant en direct sur la radio font état de rafales de 195km/h enregistrées à Karratha-ville à 14h39 heure locale.La pression minimale enregistrée est de 956.9hpa toujours à l'aéroport de Karratha.➡️ La région devrait rester en alerte rouge durant la nuit et probablement demain matin le temps nécessaire avant que tout danger soit écarté.➡️ Toutes les 15minutes les officiels insistent sur la radio quant au danger du passage de l'oeil qui peut durer 2 à 3 heures avant que les vents à l'arrière s'intensifientJe reviendrai sur le passage du cyclone ce soir et demain. Dans le même élan je vous propose quelques photos satellite de la zone provenant du satellite géostationnaire russe que je reçois directement.➡️ Position et intensité estimées par le JTWC:Location: 20.4°S 116.6°E