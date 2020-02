[JTWC] FRANCISCO analysé à nouveau en tempête tropicale modérée, touche la côte malgache entre Tamatave et Vatomandry

Le 14/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 139

Cliquez sur l'image si nécessaire. Animation (06h). La tempête impacte la côte Est de la Grande Ile.

Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaï(JTWC) vient de reprendre l'émission de ses bulletins réguliers ( warnings) concernant FRANCISCO(13S).



➡️ Le système traqué depuis au moins le 3 Février affiche une seconde vie à proximité des côtes malgaches.

Les satellites Ascat ont montré hier soir la présence de vents forts entre la côte malgache et le centre et le JTWC analyse à nouveau ce système en tempête tropicale modérée.



➡️ A 04heures ce matin le centre de la tempête était positionné à 60km au Sud-Est de Toamasina ( Tamavate) et à 120km au Nord-Est de Vatomandry.



➡️ FRANCISCO(13S) se déplace très lentement et pourrait toucher terre vers Vatomandry en soirée avec des rafales supérieures à 100km/h près de son centre.



➡️ Prochain bulletin du JTWC vers 13h30 ou 12h30/Mada.



➡️ Position et intensité estimées par la Navy à 00TU soit 04h/Mascareignes:



Location: 18.6°S 49.8°E

Maximum Winds: 40 kt ( 75 km/h)

Gusts: 50 kt ( 95km/h)

Minimum Central Pressure: 1003 mb



➡️ Les publications sont actualisées et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️vient de reprendre l'émission de ses bulletins réguliers ( warnings) concernant➡️Le système traqué depuis au moins le 3 Février affiche une seconde vie à proximité des côtes malgaches.Les satellites Ascat ont montré hier soir la présence de vents forts entre la côte malgache et le centre et le JTWC analyse à nouveau ce système en tempête tropicale modérée.➡️ A 04heures ce matin le centre de la tempête était positionné à 60km au Sud-Est de Toamasina ( Tamavate) et à 120km au Nord-Est de Vatomandry.➡️se déplace très lentement et pourrait toucher terre vers Vatomandry en soirée avec des rafales supérieures à 100km/h près de son centre.➡️ Prochain bulletin du JTWC vers 13h30 ou 12h30/Mada.➡️ Position et intensité estimées par la Navy à 00TU soit 04h/Mascareignes:Location: 18.6°S 49.8°E➡️

Prévisions de trajectoire et d'intensité. Carte de 01heure ce matin. FRANCISCO(13S) pourrait toucher terre vers Vatomandry ce soir avec des rafales dépassant 100km/h près du centre.

4h39. Satellite de la défense US. Nuages actifs(jaune et rouge) près de Toamasina et au Sud-Ouest de la grande ville portuaire plus à l'intérieur des terres.