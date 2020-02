[JTWC] Le cyclone DAMIEN s'intensifie près des côtes, plusieurs villes de l'Australie de l'Ouest en alerte rouge

Le 08/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 818

06h: animation satellite qui met en évidence l'oeil du cyclone DAMIEN s'approchant lentement de la côte entre Mardie et Karratha, Australie de l'Ouest.

Maximum Winds: 90 kt (170km/h)

Gusts: 110kt ( 205km/h)

Minimum Central Pressure: 966 mb

CATEGORY US: 2

➡️et la météo australienne traquent le cyclonedepuis sa formation le 3 Février. Ce système comme deux tiers des cyclones qui affectent le Nord-Ouest de l'Australie est originaire des terres et s'est rapidement intensifié une fois sur les eaux particulièrement chaudes du Sud Est de l'océan indien.➡️ A 04heures ce samedi, 8heures/Australie Occidentale, le cyclonese trouvait à moins de 100km des côtes. La région du Pilbara frappée pratiquement tous les ans par un ou plusieurs cyclones est en alerte maximale. Les régions s'étendant de Whim Creek à Mardie en passant par Karratha sont en alerte rouge. La population doit se calfeutrer et ne sortir en aucun cas.Des automobilistes ont été aperçus dans les rues de Karratha ce matin en dépit de l'interdiction de circuler.➡️) est actuellement classé en catégorie 2 US ou catégorie 3 australienne. Il n'est pas impossible qu'il atteigne le stade de cyclone intense juste avant de toucher terre . Le cyclone se déplace lentement. L'oeil devrait toucher terre vers Karratha dans entre 14 et 16h heure locale.➡️Les vents commencent à s'intensifier.qui se trouve juste au large de Karratha rapporte des rafales de 139km/h actuellement.➡️ Si cela vous dit et que l'anglais ne vous rebute pas vous pouvez suivredu cyclone sur ABC North-West sur. Vous pourrez apprécier le superbe accent australien qui plus est.A Maurice et Rodrigues la lecture des bulletins de cyclones à la radio est précédée par la célèbre petite musique sur la MBC. En Australie le son de la sirène est très célèbre sur ABC.➡️ Position et intensité estimées par le JTWC:Location: 19.8°S 116.4°E