[JTWC] bulletin d'alerte de formation cyclonique émis par la Navy pour 96S au Nord des Mascareignes

Le 27/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 6040

Cliquez pour animer sur tablette et PC

96S située à quelques 940km au Nord Nord-Ouest de Maurice.



Les conditions sont globalement favorables et devraient permettre à ce système de s'intensifier progressivement ces prochains jours. Il pourrait atteindre le stade de dépression tropicale dans 24 à 48 heures.



➡️ Les modèles(ci-dessous) dirigent ce système en direction générale de la zone de Maurice une fois que la trajectoire sera incurvée vers le Sud.



➡️ Je suis en veille permanente. Je rappelle aussi pour les mauriciens que MMS/Vacoas a commencé la diffusion de bulletins d'information concernant ce système. Je ne veux pas me lancer dans des projections car je tiens à rester le plus factuel possible.



Une fois que la consolidation de ce système sera effective, ce qui devrait être assez lent dans l'ensemble, on deviendra plus précis.



➡️ Pas de danger immédiat pour Maurice mais le temps pourrait commencer à se détériorer dès dimanche.





Météo974

M974World

Zinfos974Météo ➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii vient d'émettre un bulletin d'alerte de formation cyclonique (TCFA) pour la zonesituée à quelques 940km au Nord Nord-Ouest de Maurice.Les conditions sont globalement favorables et devraient permettre à ce système de s'intensifier progressivement ces prochains jours. Il pourrait atteindre le stade de dépression tropicale dans 24 à 48 heures.➡️ Les modèles(ci-dessous) dirigent ce système en direction générale de la zone de Maurice une fois que la trajectoire sera incurvée vers le Sud.➡️ Je suis en veille permanente. Je rappelle aussi pour les mauriciens que MMS/Vacoas a commencé la diffusion de bulletins d'information concernant ce système. Je ne veux pas me lancer dans des projections car je tiens à rester le plus factuel possible.Une fois que la consolidation de ce système sera effective, ce qui devrait être assez lent dans l'ensemble, on deviendra plus précis.➡️ Pas de danger immédiat pour Maurice mais le temps pourrait commencer à se détériorer dès dimanche.

Simulations de modèles pour 96S.

Le stade de dépression tropicale pourrait être atteint dans les 24 à 48heures.





Les modèles s'accordent pour le moment sur une trajectoire générale en direction de la zone de Maurice.





En plus de 96S sur notre zone la Navy suit l'ex typhon PHANFONE(30W) qui a fait de gros dégâts sur les îles centrales des Philippines pour le réveillion et Noël et la forte tempête tropicale SARAI(04P) qui évolue juste à l'Ouest des îles Fidji. JTWC.