[JTWC] second bulletin d'alerte de formation cyclonique pour la perturbation tropicale 96S(N4)

Le 28/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1745

Cliquez pour animer sur tablette et PC

➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii vient d'émettre un second bulletin d'alerte de formation cyclonique (TCFA) pour la perturbation tropicale 96S située au Nord Nord-Est de Saint Brandon.Les conditions sont globalement favorables et devraient permettre à ce système de s'intensifier progressivement ces prochains jours. Il pourrait atteindre le stade de dépression tropicale dans le prochaines 12 à 24 heures . A 16heures il est analysé au stade de perturbation tropicale par la Navy à la limite du stade de dépression tropicale.On peut voir sur l'animation satellite que la convection s'intensifie depuis quelques heures même si la présentation satellite reste allongée et encore mal définie.➡️ Les modèles(ci-dessous) dirigent ce système en direction générale de la zone située juste à l'Est Sud-Est de Maurice .Toutefois on note un léger décalage vers l'Est de la trajectoire moyenne des modèles depuis ce matin ce qui veut dire que si ces simulations se vérifiaient le système pourrait passer un peu plus au large de Maurice qu'envisagé hier.Mais rien n'est moins sûr. Les modèles sont fluctuants ce qui est normal car le positionnement exact du centre qui reste à l'heure actuelle large et encore mal défini n'est pas encore précis. Ce qui peut fausser à l'arrivée les simulations de trajectoires.Une fois le système mieux organisé, probablement demain, la confiance dans la prévision devrait augmenter considérablement.➡️ Je reste en veille permanente. Je rappelle que Rodrigues a été placée en alerte 1 par la méteo mauricienn(MMS).Je publierai à plusieurs reprises demain dimanche.