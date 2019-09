Jacques Chirac est décédé à l’âge de 86 ans

Le 26/09/2019

L’ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi 26 septembre. Il était âgé de 86 ans. Élu en 1967 à l’âge 35 ans député de Corrèze, il a été un acteur majeur de la vie politique française pendant quatre décennies.

Jacques René Chirac (de son nom complet) né le 29 novembre 1932 dans le Vème arrondissement de Paris, est décédé à l’âge de 86 ans ce jeudi 26 septembre.



C'est son gendre Frédéric Salat-Baroux qui a annoncé sa disparition. "Le président Jacques Chirac s’est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a-t-il déclaré. Frédéric Salat-Baroux est l'époux de Claude Chirac, fille de l'ancien chef d'Etat.



Secrétaire d’État, ministre de l’Intérieur, ministre de l’Agriculture, Premier ministre et Président, Jacques Chirac a occupé toutes les plus hautes fonctions du pays.



Le 17 mai 1995, en tant que candidat du RPR qu’il a fondé, il succède à François Mitterrand aux plus hautes fonctions de l’État. Il exercera cette responsabilité pendant douze années. La concrétisation d’une carrière politique foisonnante.



Élu député de Corrèze en 1967, il devient ministre de l’Agriculture en 1972 dans le gouvernement de Pierre Messmer. En 1974, Valéry Giscard d’Estaing en fait son Premier ministre pour le récompenser de son soutien face à Jacques Chaban-Delmas, son rival à droite.



Il décide de quitter son poste en juin 1976 pour créer le Rassemblement pour la République, le RPR.



François Mitterrand le nomme Premier ministre, en 1986, après des législatives désastreuses pour les socialistes.



En dehors des responsabilités au gouvernement, Jacques Chirac est également couronné de succès lors de l'élection pour la mairie de Paris, en 1977. Il y restera jusqu’à son accession à la tête de l’Etat en 1995.



Durant son premier septennat (1997-2002), il prend la décision de dissoudre l’Assemblée nationale, au printemps 1997. Un choix qui lui vaudra de vivre une période de cohabitation avec comme Premier ministre le socialiste Lionel Jospin. Il est réelu le 5 mai 2002 pour un quinquennat.



Il était physiquement affaibli depuis quelques années. Jacques Chirac, qui avait subi un accident vasculaire cérébral en 2005, est hospitalisé à plusieurs reprises, notamment pendant une quinzaine de jours en décembre 2015 pour affaiblissement.



La dernière alerte de santé du 22ème président de la République française remonte à septembre 2016. Il est hospitalisé en urgence à la Salpêtrière pour une infection pulmonaire, avant de rentrer chez lui quelques semaines plus tard.