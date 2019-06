Jacques Tillier élu conseiller prud'homme sur fond de négociations pour la vente du JIR

Incroyable Des élections en même temps que la procédure collective. Quelle coïncidence du calendrier. Élu. Quelle insulte. Et c''''est Monsieur qui donne des leçons. Soutien du MEDEF là où il n''''y a que des hommes francs et très peu de maçon. Pfff

4. RIPOSTE974 le 21/06/2019 14:55



Sans intérêt , vente ou pas vente .

Par contre la cagnotte de 2 Millions d' €uros versés par l' Europe via la Région REUNION au JIR , QUID ?



Semble t il , Il convient de préciser que l'aide régionale a par ailleurs conditionné l'intervention de l'Etat. Le soutien apporté au JIR et à ses salariés, 200 emplois directs et indirects, autant de familles réunionnaises, n'est en rien un "cadeau" ni un privilège aristocratique. Il s'inscrit, au-delà d'un strict caractère financier et économique dans la nécessité exprimée par l'Etat et les collectivités, tant à La Réunion qu'en métropole, de préserver la pluralité de la presse, condition nécessaire à un bon fonctionnement ...



C'est l'hôpital qui se fout de la charité !!!