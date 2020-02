Issu d’une famille d’agriculteurs et militant associatif de longue date, mon action a été de tout temps guidée par la volonté de me mettre au service de la population réunionnaise, et notamment au service des populations insuffisamment soutenues par les politiques publiques (les populations rurales, les quartiers prioritaires, les familles en difficulté…)



Sensible au développement harmonieux de notre territoire et de ses habitants, j’ai œuvré sur le terrain, au sein de collectifs locaux et d’associations régionales, en faveur de la préservation des zones rurales, pour la création d’activités et d’emplois, pour l’accès à l’éducation quelles qu’en soient les formes (scolaire, artistique, numérique…) et quels que soient les territoires… pour la rénovation de l’habitat pour les familles les plus modestes.



Ces actions que j’ai menées, avec d'autres, sur le terrain ont véritablement participé à réduire les inégalités et à améliorer concrètement le quotidien de nombreuses familles.



Pour aller encore plus loin au profit du développement de notre territoire et de notre île et en faveur de l’intérêt général, j'ai l’honneur de me présenter aux fonctions de Maire de notre commune, Les Avirons.



Oui, je crois profondément que tout est lié et que le développement d’un territoire ne sera possible que :



- S’il s’ancre dans le présent et répond d’abord aux besoins des populations et en premier lieu des populations les plus fragiles.



- S’il permet à chacun et à chacune de comprendre, d’anticiper et de construire l’avenir, d’ inventer ou de réinventer la société de demain, les emplois de demain, les entreprises de demain - Et surtout, s’il offre à la fois la possibilité de créer et de préserver notre patrimoine et notre environnement.



Il est temps pour nous de rendre toute sa place à la dimension humaine, au citoyen, en lui reconnaissant une grande capacité de créer, de participer à la vie démocratique.



Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos quartiers, notre commune, notre île. C'est la proposition que je soumets à votre vote le 15 mars prochain.