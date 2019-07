"Je ne suis pas chef monsieur, moi c'est Monsieur le juge !"

Un jeune homme de 20 ans, interpellé il y a quelques jours pour des faits de vol avec violence commis le 9 janvier dernier, a quelque peu réussi son entrée devant le président du tribunal. Sorti tout droit de détention suite à sa garde à vue, lorsque le président Molié lui demande " vous voulez être jugé tout de suite ou vous préférez demander un délai monsieur ? Je sais pas chef " répond-il d'un air jovial. "Je ne suis pas chef monsieur, moi c'est Monsieur le juge" le reprend dans la foulée le président.



Les présentations étant faites, il s'avère que ce jeune homme, recherché pour des faits de vol à l'arraché de son sac à main sur un scooter en compagnie d'un complice ayant entraîné une ITT de 3 jours pour la victime. Le sac contenait ses papiers, sa carte bleue ainsi que son téléphone. Il est finalement appréhendé après avoir était identifié par une carte sim insérée dans le téléphone volé appartenant à un dalon à lui, permettant aux enquêteurs de remonter jusqu'au prévenu. Quant au complice, impossible de mettre la main dessus. Le prévenu a des principes "je ne suis pas une balance", se vante-t-il à barre.



"Il n'a rien fait pour nous aider, il ne veut pas dire qui était avec lui. S’il est là, c'est grâce à son casier judiciaire fort de 6 mentions" indique la procureure qui demande 12 mois de prison, dont 6 avec sursis ainsi que le maintien en détention. Le juge Molié le condamne finalement à 1an de prison plus 6 mois de révocation d'un précédent sursis et le maintien en détention. Et oui, quoi qu'il arrive, le "chef" a toujours raison.