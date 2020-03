"Je pense que les gens ne se rendent pas compte": Une journaliste réunionnaise en Italie tire la sonnette d’alarme

Le 16/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 8123

Manuella Affejee travaille au sein de la rédaction francophone de Radio Vatican, la radio du Pape et du Saint-Siège. Installée à Rome depuis 9 ans, elle est aux premières loges de l’épidémie de coronavirus qui touche durement l’Italie, avec au moins 24.747 cas et 1.809 décès ce lundi. La journaliste réunionnaise a accepté de répondre à nos questions et tire la sonnette d’alarme: "Si par malheur, une contagion de masse devait arriver sur l’ile, ce sera un désastre".

À quoi ressemble aujourd’hui votre quotidien dans le pays le plus touché d’Europe par le coronavirus ?



Notre vie a radicalement changé en l’espace de quelques jours. Nous ne sommes autorisés à sortir de chez nous que pour des raisons professionnelles, des raisons de santé ou faire ses courses. Et de fait, seuls les supermarchés, magasins alimentaires et pharmacies sont ouverts. Les gens font la queue, tranquillement, pour se ravitailler, masque sur le nez et la bouche, chacun à 1 mètre de distance, tandis qu’un vigile régule les entrées et les sorties. Les transports publics fonctionnent encore. Les parcs ont été fermés, pour décourager les gens de s’y promener. On ne peut pas aller chez des amis ou rendre visite à sa famille.



L’ambiance est complètement surréaliste. Rome est une ville d’ordinaire chaotique, très bruyante et joyeuse, remplie de touristes. Ses rues sont aujourd’hui complètement désertes et tristes, même si le soleil printanier habille ce décor d’une certaine douceur. Je n’ai jamais vu ça, et les Romains qui vivent ici depuis plusieurs années disent la même chose.



Je suis vraiment admirative des Italiens qui vivent cette terrible épreuve avec beaucoup de courage et de résilience. Ils respectent les consignes, conservent leur humour et débordent de créativité pour passer le temps et garder le moral. Par exemple, tous les soirs, ils se donnent rendez-vous sur leurs balcons pour chanter l’hymne national, ou d’autres chansons très connues. Je sens une vraie solidarité, une grande cohésion. C’est absolument nécessaire, au vu de la gravité de la situation. « Uniti ce la faremo » : « ensemble nous y arriverons », est devenue la devise.



Vous êtes signataire de La Tribune des Journalistes Francophones en Italie, qui fait état de la situation effrayante dans la péninsule. Selon vous, les autorités françaises et les Français en général ne prennent pas la mesure de la gravité de ce qui les attend?



C’est vraiment l’impression qu’on a en Italie. Hier, ces rassemblements de Parisiens dans des parcs ou dans la rue en train de faire le marché comme si de rien n’était m’ont profondément exaspérée. Tout simplement parce que nous étions pareils, il y a encore quelques semaines. Le virus était en Chine, tout cela nous semblait loin, et il était hors de question de changer nos petites habitudes. Et maintenant nous sommes en plein dans l’œil du cyclone.



Notre situation aurait dû alerter depuis le début les autorités des pays voisins. Au lieu de cela, les vols ont été maintenus, peu de contrôles ont été effectués dans les aéroports, les rassemblements de masse ont continué, etc. Le nord de l’Italie vit un véritable enfer, et personne n’a semblé s’en soucier, alors que cela aurait dû pousser nos voisins à sensibiliser leur population dès le départ et à réagir au plus vite. Et puis, il y a eu des propos condescendants, voire méprisants, de certains qui affirmaient que toutes leurs mesures prises par les Italiens étaient exagérées.



C’est pour cela que nous, les journalistes qui suivons et vivons cette crise depuis le début, avons ressenti le besoin pressant de "tirer la sonnette d’alarme" et de vous prévenir.



La Réunion compte désormais 9 cas de coronavirus avérés importés, et plus de 70 personnes "contact" confinées chez elles. Les écoles ont été fermées jusqu’à nouvel ordre ainsi que les commerces non indispensables. Tout rassemblement de plus 100 personnes est interdit, mais nous avons pu voir hier soir à l’occasion du premier tour des municipales, plusieurs centaines de personnes réunies en un même lieu pour célébrer la victoire de tel ou tel candidat. Qu’est-ce que cela vous évoque? Les Réunionnais sont-ils également aveugles au danger qui les attend selon vous, sachant que l’île ne dispose que d’une cinquantaine de lits en réanimation pour l’instant?



Je pense que les gens ne se rendent pas compte.



Pourquoi l’Italie a-t-elle pris des mesures aussi radicales que le confinement total de sa population ? Et bien pour freiner la propagation du virus et éviter un afflux massif de malades dans les hôpitaux.



Ceux du nord de l’Italie sont les meilleurs de tout le pays, ils sont équipés, ont un personnel qualifié, etc. Mais aujourd’hui, ils sont au bord de la rupture. Ils n’arrivent pas à faire face. Les malades arrivent tous les jours, il n’y a pas assez de lits en service de réanimation, pas assez de matériel, d’intubateurs, de respirateurs artificiels. Des médecins livrent des témoignages poignants : ils sont contraints parfois de choisir qui soigner ! décider qui, entre le jeune de 30 ans ayant des chances de s’en sortir et celui de 75 ans, pourra être sauvé… C’est presque une situation de guerre.



Les personnels de santé sont héroïques, ils n’ont pas vu leurs familles depuis 2 semaines, ils travaillent 24h/24 pour sauver des vies. Si des inconscients ne respectent pas les règles et contractent la maladie, la situation deviendra intenable. Elle l’est déjà, de fait.



Donc, quand je vois que la Réunion ne dispose que de 50 lits en réanimation, je suis abasourdie et très inquiète. Si par malheur, une contagion de masse devait arriver sur l’île (je prie pour que cela n’arrive pas), ce sera un désastre.



Envisagez-vous de rentrer à La Réunion ou de quitter l’Italie ? Est-ce que vous craignez pour votre santé ? Pour vos proches ?



En réalité, je devais être en vacances à La Réunion en ce moment. Mon voyage a été annulé et reporté aux calendes grecques.

Impossible pour moi de dire quoi que ce soit sur mes projets. C’est l’incertitude totale ici. On ne sait pas quand tout cela va prendre fin. Dans plusieurs semaines ? mois ? Ce qui est sûr, c’est que c’est une course de fond. Tout le défi sera de tenir dans la durée et de ne pas craquer.



Mes parents sont à La Réunion, et bien sûr, je m’inquiète pour eux. Ils commencent à être âgés et donc fragiles.





Selon vous que faudrait-il faire à La Réunion et en France pour éviter un scénario comme celui de l’Italie?



Faire ce que l’Italie a fait justement, en espérant que ce ne soit pas trop tard.



C’est un sacrifice qui vous sera demandé. Oui, vous ne pourrez plus sortir à la plage, faire du shopping, marcher tranquillement ou aller boire un verre en soirée.



C’est triste, mais on s’y fait. On retrouvera tous ces plaisirs simples de la vie quand tout cela sera fini, avec d’autant plus de joie, et cela nous aide à tenir. Mais pour que cela se termine vite, il faut respecter les règles !





L’enjeu est immense : protéger nos parents et grands-parents que nous aimons et toutes les personnes fragiles qui sont en ligne de mire de ce virus. Arrêtons de se dire « je suis jeune, je ne suis pas concerné ! ». C’est faux. Le virus touche aussi les jeunes, et certains (ça reste une minorité) en meurent, alors qu’ils étaient en bonne santé. Mais surtout, vous risquez de contaminer vos anciens.



Il faut se montrer à la hauteur de la situation ; faire preuve de civisme, de solidarité, et de bon sens. Ne pas paniquer. S’informer correctement. Et puis, prier, cela ne fera pas de mal !



Si toutes ces règles sont respectées, on va gagner la bataille, mais cela exige l’implication de tous.