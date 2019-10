Je suis un immigré, nous sommes des immigrés...

Le 07/10/2019 | Par Georges Donald POTOLA | Lu 136

À l’heure du grand débat sur l’immigration, n’oublions pas que nous Réunionnais par notre histoire et nos origines, nous sommes nous aussi des immigrés. De gré ou de force, nous nous sommes retrouvés sur cette Île de l’océan Indien, les uns comme esclaves, les autres comme engagés.



On ne peut donc, rester insensible à la situation de nos frères et sœurs, Africains, Indiens, Asiatiques ou Latino, qui fuient leurs pays d’origine en espérant trouver de l’autre côté une vie meilleure.



La Méditerranée centrale (Libye, Italie, Malte, Tunisie) est devenue la principale voie par laquelle se lancent les Migrants à destination de l'Europe. Ils fuient principalement la violence des conflits armés et les bombes fabriquées par les Occidentaux. La Méditerranée est un des plus grands cimetières de la planète avec plus de 10 000 disparus. Je pense à ces enfants nées sur des bateaux de sauvetage, à la photo de cet enfant mort sur la plage, ce petit que personne ne voulait recevoir ?



La Libye s’est transformée en marché d’esclave, et la traite des êtres humains est banalisé, tout est permis viol, torture, droit de vie ou de mort sur ces pauvres gens, qui ont fui leur pays.



Pour ceux qui ont de la chance d’arriver vivants en occident, ils sont parqués comme des animaux, insultés, rejetés par une partie de la population. On retrouve sur les réseaux sociaux de nombreux messages de notre monde civilisé tels que “ faut les accueillir aux lance-flammes“ “ les enterrer vivants“ “qu’ils crèvent tous au fond de l’eau“.



Et voilà que nous aussi on s’y met, à la Réunion, depuis les épisodes des Sri-Lankais, que n’avons-nous pas entendu de la bouche de certains compatriotes ? Avons-nous oublié notre histoire, nos origines ? À Saint-Paul, quelques personnes protestent actuellement, contre les migrants hébergés dans l’ancien hôpital, sous motif que nos SDF sont dans la rue. Mais avant l’arrivée de ces migrants qu’avons-nous faits pour nos sans-abris ? On ne doit pas oppose la misère contre la misère.



Rien ne va plus sur cette Île, on ne veut pas de Mahorais, pas de Comores, pas de Malgache pas de Sri-Lankais, pas de Mauricien…



On a peur de perdre nos avantages, peur de partager, peur de l’autre, de plus le Front National, profite de cette peur pour gagner du terrain, il gangrène notre société, trompe les malheureux, nous monte les uns contre les autres.



CHIRAC a dit un jour " nous avons saigné l’Afrique pendant quatre siècles et demi, on a ruiné ces gens dans leur pays, on les a pillé de leurs richesses, on fait en sorte qu'il y est la guerre civile pour que jamais ils ne se développent…“



Pour les migrants « Avancer, c’est mourir ; reculer, c’est mourir. Alors, mieux vaut avancer et mourir. »



“ Seigneur quel monde vivons-nous, l’horreur est à nos portes, dans la bouche de nos propres familles, les hommes sont devenus aveugle, et sourd à la souffrance de leurs frères humains“.