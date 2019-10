"Je vais aller à la geôle" dit-il avant de s'enfuir avec 1,84 g/l d'alcool dans le sang

Le 15/10/2019

Samedi 12 octobre dernier, à Saint-Denis, un chauffard, Ludovic.P, percute un véhicule dans un carrefour après avoir brûlé trois feux. Déjà sous le coup d'une suspension de permis, datant du 30 septembre dernier, pour avoir conduit en état d"ébriété avec 1,82 g/l d'alcool dans le sang, il récidive 12 jours plus tard avec 1,84 g/l d'alcool dans le sang. "Je vais aller à la geôle" dit-il avant de s'enfuir au passager qui l'accompagne et permettra de l'identifier. Interpellé, il est placé en garde à vue.



Fort heureusement, aucune blessure grave n'est à déplorer. Dans le véhicule percuté, conduit par un jeune en conduite accompagnée, seule la maman, qui se trouvait à l'arrière, est légèrement blessée. Le père, qui assistait son fils coté passager, n'a rien eu. En revanche, le jeune apprenti se trouvait en état de choc. En effet, la violence de l'impact a projeté la voiture contre un poteau. Si aucun mort n'est a déplorer, de nombreux passants étaient présents au moment de l'accident.



Déjà condamné pour des infractions liées à l'alcool, Ludovic.P a toujours échappé à la prison. "Il aurait pu y avoir des morts, c'est un miracle. Son premier réflexe, c'est de prendre la fuite, alcoolisé et circulant avec une suspension de permis. Ces mises en danger à répétition doivent cesser, je demande 2 ans de prison dont 1 avec sursis mise à l'épreuve assorti d'un mandat de dépôt ainsi que l'annulation de son permis" requiert la procureure.



Reconnu coupable, Ludovic.P est condamné par le tribunal à 2 ans de prison dont 1 avec sursis mise à l'épreuve assorti d'un mandat de dépôt ainsi que l'annulation de son permis de conduire.