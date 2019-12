Jean-Alain Cadet: Une unité d’incinération des déchets-CSR appelée "UVE"

L’incinérateur-UVE de Saint-Pierre : une mauvaise solution au vrai problème de l’enfouissement



Il est à noter que si l'UVE venait à être construit, 50 000 tonnes de déchets seraient encore enfouies ! dont environ 10 000 tonnes issues de l’incinérateur tels les mâchefer. Pire, d’autres nouveaux déchets plus dangereux encore seront créés par ce procédé d’Incinération des Déchets-CSR : les REFIOM ou Résidus de Fumée d’Incinération des Ordures Ménagères, près de 5 500 tonnes par an ! Ces résidus extrêmement dangereux et nocifs pour la Santé et l’Environnement doivent être "stockés" dans des installations ultra- sécurisées et imperméables, installations que La Réunion ne dispose pas.



Concernant l'impact social, l’Incinérateur-UVE brûle non seulement des déchets mais également l’opportunité de créer de nombreux emplois durables pour les Réunionnais-es ! Alors que l’incinération créé un emploi, le recyclage en créé 6 à 12 fois plus ! 62 emplois directs annoncés pour un coût total de 404 M€ TTC alors qu'investir cette somme pharaonique dans un tri performant associé à desressourceries/recycleries à proximité de déchetteries pourrait créer plusieurs milliers d’emplois dans la réparation et le recyclage !



La problématique de la gestion des déchets peut devenir une opportunité si nous apportons une solution durable par une gestion en amont au travers de la prévention, réutilisation et recyclage. Avec une réelle volonté politique, la responsabilisation du monde économique et des citoyens, le développement de l’esprit d’initiative et participatif et enfin l’innovation, nous pouvons du fait de notre insularité tendre au concept “zéro déchet” enfoui ou incinéré ! Car les véritables solutions sont là :



- Osons réduire, voire, supprimer nos emballages

- Osons aider et accompagner les entreprises et associations dans leurs projets de conversion écologique.

- Osons valoriser la matière par le recyclage, le compostage et la gazéification pour les déchets ultimes.

- Osons inscrire dans la conscience collective que le meilleur des déchets est celui qu’on ne produit pas.



Ce choix relève du bon sens, La Réunion portera son propre modèle durable pour la gestion de ses déchets pour un cadre de vie plus propre, plus sain pour nous-mêmes et les générations futures !



Je dis NON à la création d'un INCINERATEUR-UVE à Saint-Pierre et j'invite le gouvernement à mettre un moratoire de 2 ans afin de laisser à tous les protagonistes (élus, population, entreprises, gouvernement...) le temps de trouver une solution acceptable pour tous et qui place La Réunion dans le sens de l'histoire.



Jean Alain Cadet, membre du conseil national de Génération Écologie, conseiller régional de La Réunion, Tamponnais.