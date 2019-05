Jean-Bernard Galvès: "Douleur et indignation après l'accident de Saint Leu"

Le 10/05/2019 | Par N.P | Lu 96

Le Collectif des associations Sea Shepherd, Aspas, Longitude 181, Sauvegarde des requins, One Voice, Tendua, Vagues et Requin Intégration réagit suite au décès d'un jeune surfeur dans une attaque de requin survenue ce jeudi à Saint-Leu. Le communiqué de Jean-Bernard Galvès, le porte-parole :

Nous sommes bouleversé d'apprendre qu'un jeune homme a perdu la vie à Saint Leu. Nous adressons à sa famille et ses proches nos sincères condoléance.



Cette jeune vie perdue nous met aussi en colère.

Malgré nos avertissements répétés, la zone du drame est depuis un an pratiquement chaque jour appâtée par le CRA.



Aucun scientifique, aucune personne connaissant les requins n'a cautionné cette "expérimentation" qui attire les requins près des plages et leur donne l'habitude de fréquenter encore plus systématiquement les lieux.



Nous disons nettement que cette pêche est une escroquerie criminelle .

Elle a été promue, développée; mise en oeuvre contre tous les avis autorisés, sans aucune caution scientifique, par des gens qui y ont un gros intérêt financier.



Ce sont les personnes qui ont "vendu" la pêche comme une solution qui ont ensuite remporté les marchés de cette pêche, ou décroché des postes au CRA.

Avec deux morts en 2019, le terrible résultat est là.