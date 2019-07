Jean-François Nativel ou un aller sans retour !

Le 10/07/2019 | Par Alain NIVET | Lu 168

J’ai du respect pour Jean-François Nativel, patron de l’OPR (Océan Prévention Réunion).



J’ai d’ailleurs échangé avec lui à ce propos.



Je respecte son combat, mais ne respecte pas sa persistance à mettre en danger autrui pour assouvir une passion…dévorante !



Jean-François a saisi le Tribunal Administratif en vue de rejeter la disposition préfectorale interdisant la baignade et autres activités nautiques sur certains site de l’île pour présence avérée de squales.



Selon lui, cet arrêté est une atteint aux libertés fondamentales……



Ah, bon ! Si, moi, surfeur, je choisis de me faire dévorer, c’est mon droit !



Le préfet est dans sa mission : préserver la population si inconsciente soit-elle !



Je trouve criminel de la part de Jean-François Nativel de vouloir s’affranchir à tout prix d’un danger évident et d’exposer ainsi la vie de certains passionnés certes, mais inconscients.