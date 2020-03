Jean-Gaël Anda : "Je ne baisserai jamais les bras"

Le 16/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 261

Avec 22,34 % des voix, Jean-Gaël Anda n’est pas parvenu à ravir les clés de la mairie de Saint-Pierre à Michel Fontaine. Parti sans étiquette, le conseiller municipal de l’opposition affirme qu’il ne baissera "jamais les bras". Jean-Gaël Anda dénonce également "l’utilisation massive de moyens communaux" et rappelle "l’actualité judiciaire" dans un communiqué ce lundi midi :

"Electeurs, militants, colistiers, rien n’est perdu. La déception est à la hauteur des espérances que nous avions, mais les résultats sont là… Je prends acte du choix des Saint-Pierrois.



L’actualité judiciaire de ces derniers temps est l’illustration de notre combat qui a pesé dans la balance des élections.



L’utilisation massive de moyens communaux, la distribution de contrats PEC jusqu’à hier encore, les promesses de déclassements de terrains, a joué un rôle incontestable. Mais le temps judiciaire n’est pas le temps de la politique.



Ces élections se sont déroulées dans un contexte particulièrement grave, et vous avez su faire preuve de responsabilité et de citoyenneté en respectant les mesures de sécurité préconisées.



Je tiens à dire aux milliers de militants qui ont déployé une énergie extraordinaire : soyez fiers du combat que nous menons. Je ne baisserai jamais les bras. Aux plus des 7000 électeurs qui nous ont apporté leur voix, vous avez adhéré à ce programme construit ensemble, depuis plusieurs mois. Nous serons dignes de votre confiance pour la suite. Nous resterons mobilisés, quoi qu’il en coûte. Mes ami(e)s, nous continuerons Pour Vous Avec Vous."



Jean Gaël Anda