Jean Gaël Anda : "Le manque de décisions et de mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus est flagrant"

Le 31/03/2020

Je suis très inquiet face à la propagation du coronavirus et par le manque de réactivité des décisionnaires et notamment de certains élus locaux qu’on n’entend plus.



La Réunion est le Département d’outre-mer le plus touché par la pandémie.



Le manque de décisions et de mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus est flagrant.



De nombreux agents des collectivités et de prestataires de services publics qui sont en contact avec la population continuent à travailler sans vêtements de protection ! Il est urgent de les prémunir contre tout risque de contamination par des équipements adaptés et renouvelés à commander au plus vite.



Le personnel soignant et tous ceux qui interviennent auprès des malades ( pompiers…) doivent être fortement soutenus dans cette mission difficile et sans précédent, par des moyens facilitant leurs conditions de travail ( navettes gratuites, gardes d’enfants, hébergements à proximité…)



Les villes de métropole commencent les opérations de désinfection des lieux publics. A la Réunion, aucune mesure n’est prise en ce sens.



Notre commune accueille un hôpital qui va soigner des malades atteints.



Il est urgent qu’un protocole soit mis en place pour assurer rapidement la désinfection des abords des hôpitaux, des pharmacies, des lieux fréquentés par le public afin de limiter la propagation de ce virus, tout en assurant la préservation de l’environnement.



L’urgence est là et il faut prendre très au sérieux cette pandémie afin de la contenir, en agissant et prenant des décisions courageuses, pour préserver la santé de tous.



Il est temps que chacun mobilise toutes les compétences nécessaires afin d’éviter les débats stériles visant à établir des responsabilités des autres pour permettre au tissu économique de revivre au plus vite !



Jean Gaël ANDA,

Conseiller régional,

Elu de l’opposition à SAINT PIERRE