Jean-Hugues Ratenon, candidat à Bras-Panon: "Ce qui a fait défaut à la majorité sortante c’est son maire"

Le 03/03/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 232

La rue des Limites était comble hier à Bras-Panon où près de 600 personnes ont assisté au premier meeting public de Jean-Hugues Ratenon, donné à sa permanence. Le député de la 5e circonscription, candidat à la mairie, souhaite une nouvelle gouvernance pour cette dernière. Il reproche en effet au maire sortant et candidat pour un 4e mandat, Daniel Gonthier, de ne plus travailler pour les Panonnais. Et prévoit ni plus ni moins la "fin de la carrière politique" à Bras-Panon de son adversaire historique passé ces élections municipales...

Quelle ambition portez-vous pour Bras-Panon ?



Ce que je veux pour Bras-Panon, c’est le développement économique au service de l’épanouissement de la population panonnaise. C’est prendre en compte toute la problématique de la propreté et aider au pouvoir d’achat des familles en rendant la cantine scolaire et les transports gratuits pour les enfants. Dans le domaine du logement nous souhaitons mieux accompagner les familles, notamment pour la mise aux normes et la rénovation de leur habitat. Les charges locatives sont un gros problème à Bras-Panon et ce sera un grand chantier sur notre territoire.



Il ne faut pas oublier l’aménagement du territoire avec la mise en place avec la Cirest d’un Tram Est qui partirait de Saint-Benoît à Sainte-Marie, afin d’éradiquer les embouteillages.



Quels reproches faites-vous à l’équipe sortante ?



Ce qui a fait défaut à la majorité sortante c’est son maire. Son problème c’est sa gouvernance, qui n’est pas ce que nous voulons pour Bras-Panon. Il ne respecte pas la population ni les employés communaux et porte à la dignité des gens. De plus, c’est un homme vidé de toute énergie, c’est la fin de sa carrière politique qui s’annonce à Bras-Panon.



Au niveau des routes, comment se fait-il que nous avons toujours des chemins totalement dégradés, qui abîment les voitures ?

Au niveau de la Cirest, pourquoi a-t-il laissé le président actuel rendre payant le transport scolaire alors qu’il y a à Bras-Panon de nombreuses familles en difficulté ?



Comment abordez-vous cette campagne des municipales ?



Les jours heureux arrivent. Nous faisons un travail et avons toujours en tête cette notion qui consiste à mettre avant tout les femmes et les hommes au service du peuple car demain nous serons redevables aux Panonnais.