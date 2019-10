Jean-Hugues Ratenon se félicite de la venue de l'Autorité de la concurrence à La Réunion

Le 09/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 150

Par voie de communiqué ce mercredi, l’Autorité de la Concurrence annonce sa venue à la Réunion au début du mois de novembre dans le cadre du projet de rachat de vindémia par le groupe Hayot.



Après avoir été reçu par des responsables de l’AdlC à Paris le 14 août dernier, j’avais proposé par courrier en date du 22 août à la Présidente de l’Autorité de venir ici à la Réunion afin d’auditionner tous les acteurs concernés par cette opération.



Je me réjouis que ma demande ait été entendue puisque l’Autorité souligne que « même si à ce jour aucune notification n’a été présentée, par anticipation et compte tenu de l’importance de cette opération qui constitue à ce jour la plus grosse opération de fusion-acquisition en terme de chiffres d’affaires, jamais examinée par l’Autorité en Outre-Mer », qu’elle va venir rencontrer les opérateurs de l’Observatoire des Prix, des marges et des Revenus ; de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; ainsi que les principaux concurrents distributeurs et fournisseurs des parties et les représentants d’associations de consommateurs.



C’est tout le sens de mon positionnement dans ce dossier : la transparence, le dialogue, qu’il n’y ait pas le risque d’une situation de monopole économique et que les intérêts des consommateurs soient préservés.



Des travaux réalisés ici à la Réunion et non à Paris : je m’en félicite.



J’invite tous ceux qui souhaitent être auditionnés à se faire connaitre auprès de l’Autorité de la Concurrence.



Jean Hugues RATENON, Député de la Réunion