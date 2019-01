Jean-Hugues Ratenon soutient le "boxeur" de gendarmes

moi aussi je soutien le gars parce que les forces de l 'ordres tirent du gaz partout et frappe les gens sous l 'ordre de macron et son premier sinistre le peuple est souverain ce pays est a nous , eux des dirigeants , plus de respects pour le peuple souverain.

20. K974 le 08/01/2019 11:55



Post 10. L essence la plus chère d'Europe est en Suède. Le taux d imposition le plus élevé est en Suède et pourtant aucune manifestation et c est le pays d Europe où les citoyens se disent très heureux. Italie: gouverner par un parti antisysteme l essence est au même prix qu' en France et pourtant pas de manifestations. A méditer. Vous serez bien content lorsque par exemple votre fils se cassera le bras et qu' il sera soigné à l hôpital grâce à l argent de mes impôts mais je ne vous en veux pas, c est cadeau !