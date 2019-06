Jean-Luc Mélenchon apprend qu'il passe en correctionnelle par L'Express !

Le 28/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 235

Son domicile perquisitionné le mardi 16 octobre dernier, Jean-Luc Mélenchon vient d'apprendre qu'il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. Pendant la perquisition, le leader de la France Insoumise, avait filmé en direct sur Facebook l'intervention des magistrats et des forces de l'ordre. Il s'était fendu d'un "la République c'est moi" au cours de la perquisition à l'encontre des intervenants.



Avec une vidéo largement reprise par les médias, le parquet avait décidé d'ouvrir une enquête pour "menace ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique". Très remonté, Jean-Luc Mélenchon avait alors dénoncé une cabale à son encontre et celle de son parti, affirmant qu'il s'agissait d'une attaque sur la base d’éléments fantaisistes . Son parti affirmait qu'il s'agissait d'un "coup de force politique, policier et judiciaire.



Alors qu'il dénonce également la publication par le journal L'Express des PV d'auditions, Jean-Luc Mélenchon met en avant le 27 juin, avoir appris par ce même média sa convocation devant le tribunal correctionnel. Il ironise d'ailleurs cette situation via un Tweet "Perquisitions. la boucle police/justice/médias continue. "L'Express avait publié illégalement des PV d'auditions. Maintenant il annonce que nous serons convoqués en correctionnelle en septembre. La justice pensera sans doute à nous informer nous aussi. Si L'Express le permet" comme le rapporte BFMTV.