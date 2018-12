Jean-Marc Ayrault à La Réunion pour les commémorations de l’abolition de l’esclavage

Le 19/12/2018 | Par N.P | Lu 194

L’ex-premier ministre sous la mandature de François Hollande est en visite dans notre île. Jean-Marc Ayrault, président de la Mission de la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, participera aux commémorations de l’Abolition de l’esclavage les 19 et 20 décembre à St-Pierre, St-Denis et à St-Paul.



L’occasion également pour Jean-Marc Ayrault de présenter la Fondation nationale pour la mémoire de l’esclavage aux acteurs de la société civile.



Initiée durant le précédent quinquennat et confirmée par Emmanuel Macron pour le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, la Fondation a pour objectif de reconnaître ce passé. Elle permettra également de rassembler " tous les Français, de l’Hexagone et des outre-mer, autour d’un projet ancré dans les enjeux de la France d’aujourd’hui, en élargissant le récit national à l’histoire de la France outre-mer, en célébrant les héritages culturels, politiques et humains de cette histoire, en améliorant la visibilité des outre-mer dans l’Hexagone, en luttant contre le racisme et les stéréotypes, en conjurant les risques de 'concurrence mémorielle' ".



Etat, collectivités locales, institutions publiques majeures, grandes entreprises françaises, acteurs et personnalités de la société civile seront associés à ce travail de mémoire. Les statuts de la Fondation seront déposés prochainement au Conseil d’Etat pour une reconnaissance d'utilité publique en 2019.