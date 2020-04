Jean-Michel Blanquer annonce un Bac 2020 en contrôle continu

Le 03/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1248

Depuis trois semaines de confinement, l’école se fait à la maison dans le cadre d’une continuité pédagogique mise en place à distance.



Ce vendredi, le Ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer a apporté des précisions sur les dates de retour à l'école et le déroulé des examens.



Le retour des élèves en classe prévu pour le 4 mai "dépendra de l’évolution de la situation sanitaire".



Plusieurs critères dont la garantie de "l’égalité et de l’équité" ont été pris en compte pour assurer les épreuves du BAC et du Brevet. La "solution mixte" est écartée. "L’ensemble des épreuves sera validé en contrôle continu", a annoncé le Ministre. Les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte.



"Ce Bac sera un vrai Bac". Les épreuves du Bac 2020 se dérouleront en contrôle continu sur trois trimestres avec une assiduité jusqu'au 4 juillet, "si retour à la normale".



"Un jury d'examen étudiera les livrets scolaires afin de regarder le cas de chaque élève". Il garantira également l'harmonisation entre les candidats.



L'oral de Français en 1ère est maintenu avec un nombre de textes réduits.