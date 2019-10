Jean-Michel Martial, Président du CREFOM, est décédé

Le 19/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 216

Le CREFOM s'exprime sur le décès de son Président, Jean-Michel Martial, parti dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 67 ans.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Jean Michel Martial président d’honneur du CREFOM. Il avait pris la succession de Patrick Karam à la tête du CREFOM et n’a eu de cesse d’accompagner notre délégation de La Réunion dans tous ses combats.



Nous perdons un ami mais aussi un homme de grande valeur. Homme de cinéma il était connu pour ses qualités d’acteur en particulier dans la série "Profilage".



Notre délégation régionale pleure un grand dirigeant, un humaniste, un homme de coeur, de convictions et de propositions dont l'engagement de tout instant au service de notre cause, marquera l’histoire du CREFOM.



Il laissera notamment son empreinte sur l’installation de la commission "pôle mer" au sein de l’instance nationale.



Il va sans dire par ailleurs que son nom restera attaché à l’émergence d’une organisation défendant les intérêts des ultramarins.



Son souvenir trouvera à jamais place dans la mémoire collective des outre-mers.