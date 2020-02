Jean-Pierre Armoudom : "Pour Saint-Paul nout tout ensemb"

Le 14/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 256

​Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Il indique conduire une liste "pour le changement" à St-Paul, Jean-Pierre Armoudom, 68 ans, se présente sans étiquette. Ce docteur en chirurgie dentaire est tête de liste de "Pour Saint-Paul Nout tout ensemb".

"Je suis le DR Jean-Pierre ARMOUDOM.



Je suis né à Savanna, quartier populaire de la commune de Saint-Paul.



J’exerce mon métier de chirurgien-dentiste depuis 1975 à Saint-Paul même. Ma vie est à Saint-Paul. J’aime cette commune et ses habitants que je connais bien.



Saint-Paul est pour moi la plus belle des communes, elle possède des atouts indéniables, ses sites extraordinaires et la richesse de sa population.



Au mois de mars, élu maire de Saint-Paul, je m’impliquerai totalement dans la gestion de cette commune et avec votre soutien, je donnerai à Saint-Paul la place qu’elle mérite.



Je conduis une liste pour le changement : « POUR SAINT PAUL NOUT TOUT ENSEMB »



Le changement passe par le renouvellement des idées, des personnes, des pratiques politiques, une réelle politique de proximité avec un développement des hauts et des bas et de tous les écarts, l’amélioration du quotidien et du pouvoir d’achat, la baisse des impôts locaux, du prix de l’eau et de l’assainissement, de la gratuité des cantines et transports scolaires, la construction de nouvelles crèches et de foyers d’hébergement pour nos « gramounes » et d’établissements de jours pour les personnes handicaps, une politique audacieuse du logement qui respecte notre mode de vie créole et bien sûr la réalisation de grands projets qui amèneront une plus grande activité économique et des emplois.



L’ambition et le rêve que j’ai, c’est que les St Paulois vivent mieux et heureux et retrouvent confiance et espoir.



Il faut que chacun de nous se sente concerné, et que les abstentionnistes si nombreux se réveillent et sortent de leur silence pour que nout tout ensemb nou arrive à réaliser, enfin un vrai changement pour notre commune.



VIVE ST PAUL !!