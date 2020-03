Jeu MORIS : un exceptionnel séjour à gagner au LUX* Belle Mare

Le 14/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 321

Trois nuits dans un hôtel magnifique de l'île Maurice, des billets d'avion offerts par Air Mauritius... Zinfos 974, le LUX* Belle Mare, la MTPA et Air Mauritius vous proposent de découvrir un hôtel exceptionnel pour un séjour rythmé par le luxe et l'élégance, la légendaire hospitalité mauricienne en plus...

Pour jouer c'est très simple, par SMS envoyez MORIS au 7654 *... Un tirage au sort sera effectué le 27/03, le gagnant se verra remettre deux billets d'avion pour l'île Maurice au départ de Gillot ou de Pierrefonds, sur Air Mauritius.



Le Lux Belle Mare accueillera la personne tirée au sort et son accompagnant, en demi-pension, pour 3 nuits.



*Jeu valable du 14 au 24/03, 2 billets Run/MRU/RUN au départ de Gillot ou Pierrefonds, 3 nuits en demi-pension dans une chambre double, taxes aéroportuaires offertes par Air Mauritius. Transfert à la charge des gagnants. A utiliser dans les 6 mois suivant le tirage du 27/03.