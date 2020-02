Jeu concours TCO | On vous dévoile les résultats !

Le 26/02/2020 | Par TCO | Lu 134

On leur a lancé une nouvelle fois le défi… et ils l’ont relevé ! Ce sont plus de 2 500 élèves (écoles primaires, collèges, lycées) du territoire de la côte Ouest qui ont participé à notre Grand jeu concours piles et bouchons lancé en septembre dernier. Quelles sont les quantités collectées ? Qui sont les heureux gagnants ? …





Bravo aux 441 élèves engagés dans la course !



Au total, 923,77 kg de piles ont été déclarés par les participants ! Autant de déchets qui ne se retrouveront pas dans la nature et de gisements qui pourront être recyclés …





Important : Les établissements et classes participantes sont invités à déposer leurs piles en déchèteries, jusqu’au 17 mars 2020 inclus.

Les piles récupérées seront ensuite directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées.

Après une tournée de nos médiateurs dans les établissements scolaires pour récupérer les bouchons, ceux-ci ont ensuite été conditionnés dans de grands sacs pour la pesée officielle au centre de tri du Port. Le résultat final a donc été dévoilé ce mardi 25 février après-midi.





Direction la grande balance dimensionnée pour accueillir les gros volumes à peser… Soit entre 250 et 300 kg par “big bag” en moyenne.

