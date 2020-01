Jeudi 23h30 Météo live: orages et fortes pluies à Saint Benoît/Saint André/Sainte Rose

Le 16/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 224

Radar de Trou Aux Cerfs à 22h51

23h05: nombreux orages détectés depuis 30 minutes.

➡️ Le radar de Trou Aux Cerfs (lien Météo France indisponible) indique que des pluies de forte intensité touchent le littoral Est avec de nombreux orages détectés entre 22h39 et 23h06.La station de Saint Benoît rapporte. Le risque pluvio-orageux devrait persister cette nuit et pourrait aussi remonter jusque Sainte Marie ou même Saint Denis.L'accalmie est attendue au plus tard en fin de nuit.➡️ Soyez prudents!