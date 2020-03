🌡️ Températures prévues

Jeudi: Temps lourd et peu ventilé, des averses l'après-midi

Le 04/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 324

Averses l'après-midi.

Prévisions pour la nuit du 04 au 05 Mars



➡️ En début de soirée les dernières averses de l'après-midi s'estompent. Mais un risque pluvieux existe pour le Sud: la région allant de l'Étang Salé à Sainte Rose est sur la trajectoire de quelques averses nocturnes.



Ailleurs la nuit est calme et ciel de débarrasse en grande partie des nuages de la journée.



🎏 Le vent faiblit en seconde partie de nuit sur les côtes Est et Ouest. Des rafales peuvent être encore observées vers Sainte Rose.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée.



🌡️ Les températures minimales sont douces et supérieures aux normales notamment dans l'intérieur et dans les hauts.





Prévisions pour le jeudi 05 Mars



Temps lourd. Des averses dans les hauts et l'intérieur l'après-midi.



➡️ En début de matinée des nuages porteurs d'averses transitent au large des côtes Sud et peuvent toucher terre.

Elles s'estompent progressivement.

Sur le reste de l'île le soleil et quelques nuages cohabitent.



En cours de matinée le gris gagne du terrain dans l'intérieur et sur les pentes. Des averses localisées sont possibles avant la mi-journée.



➡️ L'après-midi les nuages sont en position de force. Les hauts et l'intérieur sont exposés aux averses parfois modérées et même localement soutenues.

Des débordements pluvieux sur le littoral sont possibles.



🎏 Le vent ressenti encore sur le Nord-Est et le Sud-Ouest en début de journée faiblit par la suite. Les brises dominent.



🌊 Une houle de Sud Sud-Ouest pouvant dépasser 2m l'après-midi se met en place sur les côtes Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28 à 29°.



🌡️ Les températures maximales demeurent souvent légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h17 le 05 -- Coucher du soleil : 18h42 le 05



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1007.2 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 32 Saint André 32 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 23/24 Plaine des Palmistes 25/26 Cilaos 27 Salazie 27

Températures sous abri relevées à 13heures dans les stations de Météo France. Au dessus des normales surtout dans l'Est et le Nord. Le record de Mars 2015 à Saint Benoît a été approché.





16heures: rafales de vent rapportées par les stations de Météo France. Comme prévu journée venteuse sur les plages de l'Ouest. Notez la différence entre Sainte Rose où le vent de Sud rentre bien sur le site exposé et Saint Benoît.





15h46: radars de Météo France: malgré quelques bonnes averses de saison un peu plus tôt dans les hauts de Sainte Rose, Saint Benoît ou encore ceux de la Bretagne les conditions ont été sensiblement moins instables que prévu et l'orage n'a pas grondé.

Analyse de la situation de surface mercredi après-midi.