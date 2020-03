Jeudi: c'est toujours l'été

Le 26/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1012

L'animation suggère que quelques averses sont possibles sur les reliefs cet après-midi. Les cumuls attendus sont peu significatifs. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer.



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31/32 Saint Paul 31 Grand Fond 32/33 Pointe 3 Bassins 32/33 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 27 Salazie 25

➡️quelques entrées maritimes mouillent du côté de la Plaine des Palmistes, du volcan et de Saint Philippe à Saint André en passant par Sainte Rose. Quelques débordements éphémères remontent jusqu'à Sainte Marie voire Saint Denis.Mais les averses font rapidement place aux éclaircies sur le littoral un peu moins vers Sainte Rose.Ailleurs le soleil tropical est un soleil estival et les thermomètres l'attestent rapidement: on attend sou abri 30/31° à Saint Denis et Saint Pierre mais c'est vers le Port et Saint Gilles que les maximales les plus élevées sont attendues. Certaines tutoient 33°.L'intérieur n'est pas en reste et c'est toujours l'été à Cilaos où la température reste sensiblement supérieure à la normale.➡️comme le montre l'animation jointe quelques ondées ou averses se dispersent sur les hauteurs mais les cumuls ne sont pas significatifs pour la saison.Le littoral bénéficie d'un temps clément.d'Est est plus ressenti sur le Sud entre Saint Jo et Saint Louis et sur le Nord entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe. Les rafales flashent localement à près de 60km/h. Le vent est plus modéré sur l'Est et les brises dominent sur l'Ouest.est agitée au vent avec la présence d'une petite houle d'alizés de 1.5m à 2m . Elle est peu agitée dans les lagons et de Saint Paul à la Possession.La température du lagon est voisine de 28°.sont plus élevées dans l'Ouest et sont parfois supérieures aux normales dans l'intérieur comme à Cilaos. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h24 le 27 --18h22 le 26🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1011.