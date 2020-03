Jeudi: du vent sur le Nord et le Sud, temps chaud surtout dans l'Ouest et l'intérieur

Le 25/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 980

17h45: animation satellite centrée sur la Réunion. Des nuages bas ( en jaune) porteurs de quelques averses s'approchent par le Sud-Est et affecteront les pentes du volcan, le sud sauvage et Sainte Rose la nuit prochaine. Des nuages d'altitude( en bleu) s'approchent par le Nord-Ouest.

Prévisions pour la nuit du 25 au 26 Mars

Prévisions pour la journée du jeudi 26 Mars



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31/32 Saint Paul 31/32 Grand Fond 32/33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 23/24 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 27 Salazie 25

➡️ Des nuages bas porteurs de quelques averses s'approchent par le Sud-Est et affecteront les pentes du du volcan, le sud sauvage, Sainte Rose voire Saint Benoît. Des nuages d'altitude voilent partiellement le ciel par le Nord-Ouest.🎏 L'alizé s'atténue pendant la période nocturne.est agitée sauf sur l'Ouest et le Nord-Ouest.sont en légère baisse par rapport à la nuit précédente notamment dans les hauts. Les thermomètres flirtent avec les 10° dans les stations les plus fraîches. Sur le littoral la fourchette va de 22 à 25°.➡️quelques ondées arrosent la végétation et les jardins de l'Est mais font place aux éclaircies assez rapidement.Sur le reste de notre pays le réveil est souvent lumineux. Il fait rapidement chaud sur le littoral et les maximales sont atteintes sur le Nord-Ouest et sur les plages de l'Ouest.➡️des averses peu significatives sont observées dans les hauts de l'Ouest . Quelques ondées sont possibles vers la Plaine des Palmistes et dans les hauts du Sud sauvage. Le littoral reste majoritairement au sec et conserve souvent de belles éclaircies sauf dans la région de Sainte Rose.orienté à l'Est produit des rafales qui peuvent encore localement flasher à 60km/h sur le littoral Sud Sud-Est et vers Gillot au Nord rentrant vers la Grande Chaloupe. Le vent est plus modéré sur l'Est et les brises dominent sur l'Ouest et le Nord-Ouest.reste agitée sauf de la Possession au plages de l'Ouest.La température du lagon est voisine de 28°.sont localement supérieures aux normales dans l'Ouest et dans l'intérieur comme à Cilaos , à la Plaine des Cafres ou au volcan. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h24 le 26 --18h22 le 26🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1010.3