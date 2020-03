🌡️ Températures prévues

➡️une fois n'est pas coutume de nombreux nuages tutoient les côtes Ouest et Sud. Plus tardif que d'habitude le soleil finit par percer néanmoins .Les éclaircies sont larges au volcan, au Maïdo et dans les cirques.le gris progresse dans les hauts et l'intérieur.➡️le gris s'impose avec une teinte plus foncée sur les hauts de l'Ouest qui annonce la pluie de l'après-midi dans l'intérieur et sur les pentes.Quelques bonnes averses sont probables . Elles débordent sur le littoral localement.Le Nord-Est de l'île est a priori moins exposé.se manifeste sous la forme de gentilles brises de mer. Il n'est d'aucun secours pour offrir une parade face à la moiteur ambiante.est agitée sur les côtes Ouest et Sud où une houle de Sud Sud-Ouest commence à déferler en journée.La température du lagon est voisine de 28° à 29°.sont souvent supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h17 le 06 --18h42 le 05🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1008.9