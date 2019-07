Jeune Réunionnais retrouvé mort à Tulle : La thèse de l'accident privilégiée

Le 15/07/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1091

Le 30 juin dernier, en marge du festival des nuits de Nacre à Tulle, le corps d'un jeune homme de 19 ans, d'origine réunionnaise, avait été retrouvé sans vie vers 4H du matin. Les pompiers, qui avaient trouvé le corps sous la passerelle de la cité administrative, n'avaient pas pu réanimer le jeune festivalier.



Alors que des investigations ont été menées pour connaître les causes de la mort, les résultats de l'autopsie ont permis de mettre en évidence l'hypothèse de l'accident. En effet, selon l'institut médico-légal de Limoges, aucune trace d'intervention d'un tiers n'aurait été décelée. Comme le rapporte LaMontagne.Fr, la victime, qui était fortement alcoolisée au moment de ce tragique accident, ne présentait que des "griffures à l'entrejambe".



Si cela reste à confirmer, il est donc possible que le jeune homme ait enjambé seul le parapet de la passerelle, entraînant sa chute plusieurs mètres plus bas.