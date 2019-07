Jeux des Îles: Pas d'accréditation pour Didier Robert, Cyril Melchior et Ericka Bareigts

Ces excellences peuvent toujours prendre un billet d'avion et payer un billet pour assister à chaque épreuve dans les tribunes réservées au commun des mortels mais elles veulent fouler le tapis rouge.

2. gilet vert-jaune-rouge le 15/07/2019 19:43



Mais pourquoi s'étonner? Moi en tout cas je trouve cela parfaitement normal. Maurice est un pays souverain, l'interlocuteur d'un état est un autre état ( donc logique pour la ministre des sports et le préfet représentant de l'état).

Melchior, Robert et Bareigts veulent être invités? Mais à quel titre?

Si ils veulent voir les jeux qu'ils payent leur billet d'entrée ( déjà que je suis certain qu'ils ne payent ni avion ni hébergement).