Jeux des Îles: Pas d'accréditation pour Didier Robert, Cyrille Melchior et Ericka Bareigts

Commentaires (18)

1. Cimendef le 15/07/2019 19:01

Ces excellences peuvent toujours prendre un billet d'avion et payer un billet pour assister à chaque épreuve dans les tribunes réservées au commun des mortels mais elles veulent fouler le tapis rouge.

2. gilet vert-jaune-rouge le 15/07/2019 19:43

Mais pourquoi s'étonner? Moi en tout cas je trouve cela parfaitement normal. Maurice est un pays souverain, l'interlocuteur d'un état est un autre état ( donc logique pour la ministre des sports et le préfet représentant de l'état).

Melchior, Robert et Bareigts veulent être invités? Mais à quel titre?

Si ils veulent voir les jeux qu'ils payent leur billet d'entrée ( déjà que je suis certain qu'ils ne payent ni avion ni hébergement).

3. JORI le 15/07/2019 19:56

Le contribuable réunionnais pourra leur payer le séjour. Il n'est plus à ça près. En plus ils ont des frais de représentation pour ça. Mais voilà ils préfèrent se faire inviter pour mettre les indemnités dans leurs poches.

4. Grangaga le 15/07/2019 20:18

Konm' sik' zot' la pwin l'arzan ossi po ….payé……..

Y yèmm' tro manz' dan la poss' domounn', bann' ….."ça ira, là".....

A mwin mi di, fé zot' ……."Zé dé z'il' "...….

Mé amènn' pa …….." Z'wazo Kazimirr' " là, La Rényion souplé…...

Déza, nou lé anmèr'dé èk' …..lo mèrl', y manz' noutt' kil'tirr'......

Satt' la là, parèy' y ris'kabb' manz'....domounn' sa....

Ou la vi in pé la grossèrr' sa !!!!!

5. DOGOUNET le 15/07/2019 20:21

Bien dit Cimendef et gilet... ça leur fera les pieds à nos gugusses !

6. Flou le 15/07/2019 20:22

Je les paieraient le séjour

7. roki le 15/07/2019 20:30

sauf erreur ce ne sont pas des sportifs. A si courir apres les mandats est un sport...

8. GIRONDIN le 15/07/2019 21:00

Hihihihihi



Les Mahoraises et mahorais n'auront pas droit à la Marseillaise et au drapeau !



Comme dirait l'autre dans un discours historique : '' '' '« J’ai été heureux de rencontrer Monsieur Stephan TOUSSAINT et sa délégation. L’ensemble des sportifs de la délégation réunionnaise aura plaisir de participer à l’île Maurice à ses JIOI qui doivent être à la fois un moment clé pour le sport et pour montrer le talent de nos athlètes, et aussi un moment fort en matière de coopération régionale pour qu’on puisse continuer à travailler ensemble sur les projets sportifs, culturels, économique, afin que nous soyons ici dans une zone Indianocéanique pleinement forte qui profite à l’ensemble de la population » a déclaré le Président de Région. '' '' ''

9. le kiré totocheur de la pointe du diable, lé + cathodix que catholix? le 15/07/2019 22:19

Pas accréditation ?

Pas possible. C'est une claque pour l 'égo. Comment MOI,MOI,MOI,MOI, j'ai pas le 'tit carton ? C'est oune scandale.



10. klod le 15/07/2019 22:32

y fé ri !

11. CONTRIBUABLE le 16/07/2019 04:12

APRÈS UNE RELÉGATION A SEATTLE UNE RELÉGATION A MAURICE AU FRAIS DU CONTRIBUABLE QUAND CELA S ARRÊTERAS CE PRÉSIDENT DE RÉGION N AS PAS DE LIMITE DANS LA DILAPIDATION DES FONDS PUBLIC HEUREUSEMENT QUE NOS AMIS MAURICIENS ONT COMPRIS LE SUBTERFUGE ON PEUT LES REMERCIER DU FOND DU CŒUR .

12. Ôté ! le 16/07/2019 06:37

Priorité aux familles !!!

13. Yann le 16/07/2019 08:49

Pou koi des billets! Pou zot famille? Zot maitresses, attaché parlementaire?Demerde a zot! Payez plein pot comme tout ld monde! Pas de passe- droit!

14. maloya maloya 974 le 16/07/2019 09:06

Vraiment des gens qui abusent de leurs pouvoirs, pour une fois ils sont recalés.l'île Maurice ce n'est pas la Réunio, " en sorte azot "

15. ZembroKaf le 16/07/2019 09:11

I fé pitié...lol !!!

Hé oui "La Réunion" n'est pas un Etat..."Indépendant" !!!

Les Mauriciens ont suivis un protocole.."étatique"...et non..."régionale" !!!



16. Allez youss et paye zot billet bann la moukate ! le 16/07/2019 09:29

Il s'agit ici d'erreurs d'opérations (négociations mal goupillées par La Région) inhérentes à tout processus de déplacement complexe. Ajoutons par ailleurs qu'elles peuvent survenir au mépris de la diligence et des procédures spéciales conçues pour éviter de telles bourdes. Et, j'en connais un qui ne va pas tarder à se manifester, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, du président de la Ligue de " Fotbal " local qui doit morfler en ce moment ... Pensez-donc ! Il ne va certainement pas tarder à monter au(x) créneau(x) J'en prends le pari !

17. almuba le 16/07/2019 09:46

Le gouvernement mauricien sait faire la différence entre le bon grain et l'ivraie.