Jeux des Îles de l’Océan Indien : Les sportifs

Le 18/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 100

Adrien CHU CHEUNG KUM âgé de 17 ans, lycéen en 1ère S, pratique le judo dans la catégorie des +100kg, en grade de ceinture noire, de 1er dan a rejoint le pôle espoir de judo depuis 3 ans. Adrien poursuit son projet sportif et scolaire au CREPS de la Réunion et il participe pour la première fois aux Jeux des Îles de l’Océan Indien.



COMMENT VOUS ÊTES VOUS ORIENTÉ VERS LE JUDO ?

Ma mère souhaitait que je sache me défendre. Elle m’a donc inscrit dans un club de judo. J’ai pris goût à cette discipline au fi l des années. Aujourd’hui, la pratique du judo fait partie de mon projet de vie.



COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS À L’APPROCHE DES JEUX DES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN ?

Je suis à la fois confiant et excité !



VOUS ATTENDIEZ-VOUS À CETTE SÉLECTION ?

Mon premier objectif était de préparer ma saison sportive dans ma catégorie d’âge en vue d’intégrer le Pôle France ou le Pôle Espoir de Judo d’Orléans. Je pensais être trop jeune pour avoir des chances de qualification aux JIOI, et c’est aujourd’hui la cerise sur le gâteau de faire partie de la sélection Réunion. J’ai été sélectionné suite à mes résultats aux différentes compétitions et à ma présence aux divers regroupements de préparation aux JIOI organisés par la Ligue de Judo.



CONNAISSEZ-VOUS VOS ADVERSAIRES ?

Non pas vraiment. J’ai eu l’opportunité de me confronter à un adversaire de Rodrigues, mais c’était dans le cadre d’un entraînement.



QUEL RÉSULTAT VISEZ VOUS ?

J’espère décrocher une médaille d’or dans ma catégorie et ne pas uniquement me contenter d’une deuxième ou d’une troisième place.



COMMENT GÈREZ-VOUS LE STRESS DE LA COMPÉTITION ?

Pour le moment, je n’y pense pas et c’est généralement comme cela que je prépare mes compétitions. Quelques jours avant le jour J, je regarde des films, j’écoute de la musique douce et je raconte des blagues à mes camarades.



AVEZ-VOUS UN MODÈLE DE CHAMPION ?

Non pas vraiment...



MÊME PAS TEDDY RINER ?

Non, je l’admire mais ce n’est pas le judoka que je préfère. Je n’ai plus de nom en tête, mais certains compétiteurs d’autres nations sont aussi très bien.