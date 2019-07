Jeux des Îles de l’Océan Indien : Ligues et comités

La 10ème édition des Jeux des Îles de l’Océan Indien aura lieu du 19 au 28 juillet 2019 à l’île Maurice. Les Ligues et Comités se livrent, à quelques semaines de ce rendez-vous sportif incontournable pour les pays de la Zone OI.

1. ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LES JEUX DES ÎLES ?



2. QUELS SONT LES ATOUTS DE VOTRE DÉLÉGATION ?



3. CONNAISSEZ-VOUS LE NIVEAU DE VOS ADVERSAIRES DE LA ZONE OCÉAN INDIEN ?



4. UN MOT D’ENCOURAGEMENT POUR VOTRE SÉLECTION ?

LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ« Nous préparons très sérieusement nos athlètes, en optimisant les créneaux horaires des équipements sportifs mis à notre disposition par les collectivités territoriale. »COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA RÉUNION« Nous ne sommes pas encore prêts. Nous souhaitions profiter de ces dernières semaines pour renforcer la préparation de nos athlètes. Nous serons prêts pour le jour J ! »LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION« La sélection des nageuses et nageurs a été entérinée le 29 avril dernier. Leur préparation s’effectuera dans leurs clubs respectifs jusqu’à la fin du mois de juin. Des stages de préparation spécifiques seront proposés à la délégation au mois de juillet. Les nageuses et nageurs ont jusqu’à ce jour suivi une bonne préparation et ils seront prêts le jour J. »LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ« Notre délégation est très soudée. Les athlètes ont l’habitude de se côtoyer lors des différentes manifestations sportives autour de l’athlétisme, de la natation ou du football. C’est un atout non négligeable ! »COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA RÉUNION« Notre équipe est unie. Une belle solidarité s’est instaurée entre les jeunes et anciens. »LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION« La délégation de la natation est pour la majorité constituée de nageurs expérimentés ayant un niveau de performance en évolution. Nos sportifs ont pour la plupart déjà participé aux JIOI en remportant des titres. »LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ« Nous sommes à peu près sûrs de retrouver les athlètes de l’édition de 2015. Les Mauriciens étaient bien préparés et seront les plus redoutables ».COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA RÉUNION« Oui, on suit les performances de nos adversaires depuis longtemps. On aura fort à faire avec les Mauriciens, les Malgaches et les Seychellois... Nous étions à la 4ème place en 2015 et nous comptons faire beaucoup mieux cette année ! »LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION« Nous connaissons pour la plupart des autres délégations : leurs points forts, les meilleurs sportifs… Nous ne sommes toutefois pas à l’abri de nouvelles surprises car les dernières confrontations avec eux datent de 2017 ».LIGUE RÉUNIONNAISE DU SPORT ADAPTÉ« En compétition, ce n’est jamais simple et il faut se battre jusqu’à la fin : « Tien bo larg pa » ! »COMITÉ RÉGIONAL D’HALTÉROPHILIE DE LA RÉUNION« Foncez ! »LIGUE DE NATATION DE LA RÉUNION« Servez-vous de votre expérience, nagez avec plaisir dans un esprit d’équipe ! »