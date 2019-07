Jeux des îles: Pas de boycott pour Yves Ethève, Melchior sera quant à lui "représenté"

Le 17/07/2019 | Par NP | Lu 393

La situation semble revenir à la normale après le mini-couac diplomatique suite à la non-accréditation de plusieurs officiels réunionnais pour les Jeux des îles . Le président de la Ligue réunionnaise de football, Yves Ethève, a vu son accréditation être validée par le comité d'organisation des jeux mauricien, au même titre que pour quelques représentants politiques.Pour rappel, la quasi-totalité des demandes d'accréditation hors quota, environ une soixantaine, a été refusée la semaine dernière par le comité d'organisation mauricien, excluant de fait les présidents du Département et de la Région, Cyrille Melchior et Didier Robert, ou encore la députée de la 1ère circonscription Ericka Bareigts.Le président de la LRF est attendu dès ce jeudi dans l'île Soeur nous apprend ce mercredi la Ligue. Yves Éthève menaçait ni plus ni moins qu'un boycott de la compétition pour dénoncer la décision initiale du comité d'organisation mauricien.Contacté, le Département nous indique que la collectivité devrait également "être représentée" lors de ces Jeux, non pas par le président Melchior mais par un de ses vice-présidents.