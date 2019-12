Jeux interco : Saint-Paul décroche la médaille d’argent

Le 09/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 118

Les équipes des communes du Territoire de la Côte Ouest (TCO) participaient aux Jeux interco du TCO samedi 7 décembre 2019 à la piscine de Plateau Caillou. La ville de Saint-Paul monte sur la deuxième marche du podium. Le Port remporte le trophée.



La ville saint-pauloise obtient aussi le prix du fair-play ex-aequo avec La Possession. Saint-Leu termine à la troisième place.



Des formations (de La Possession, du Port, de Saint-Paul et Saint-Leu) s’affrontaient sur des épreuves aquatiques, ludiques et sportives : aquazumba, équilibristes, courses relais, aquaquiz, jeux d’adresse et de vitesse…



Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition de cette manifestation sportive et conviviale !