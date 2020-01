Joé Bédier précise le contour de son programme des municipales

Le 29/01/2020 | Par S.Irlepenne - L.Grondin | Lu 351

​Joé Bédier affiche ses ambitions pour Saint-André. Au cours d’un point presse ce mercredi, il a développé le contenu de son programme entouré de probables futurs colistiers.

Après l’officialisation de sa candidature il y a quatre mois, l’élu d’opposition a tenu à ne marquer aucune rupture dans sa démarche vers la fonction de 1er magistrat. Une "fidélité de plus de 20 ans au service de la commune", affirme-t-il, tantôt en tant qu’adjoint sous l’ère Fruteau, tantôt comme opposant depuis 2014. "Les Saint-Andréens savent la constance de cet engagement. Je ne débarque pas ou ne réapparaît pas la veille des élections, en veilleur de kok…", trouve-t-il cette expression créole si imagée.



Avant de décliner son programme, Joé Bédier a souhaité mettre en avant les valeurs qui guident son action en politique : le désintéressement, la justice sociale, une vraie démocratie locale débarrassée de pratiques clientélistes d’un autre temps, le respect des gens, la reconnaissance de nos agents communaux, égrène le conseiller régional d'opposition comme pour mieux se démarquer de son meilleur adversaire historique à Saint-André.



"En fin de mandature, nous ne pouvons que constater l’échec et les dommages causés à la commune par le retour du clan Virapoullé. Une ville qui n’offre à sa population qu’un cadre de vie et des services dégradés, qui n’a créé aucune zone d’activités pour l’accueil des entreprises et l’emploi (le taux de création d’entreprises a baissé de 8,7% de 2014 à 2018), une ville où le taux de pauvreté, l’échec scolaire restent nettement au-dessus de la moyenne départementale, un territoire qui est un désert culturel, mais où l’insécurité est en augmentation constante !", dresse-t-il un constat sans concession. "Comment s’en étonner quand le maire est à 80% de son temps hors de sa commune et fait le reste du temps la promotion de son fils, lui-même cumulant les mandats", ajoute-t-il.



L’idée d’un Tram Est émerge



Face au projet titanesque de création d’un port, Joé Bédier opte pour des sujets plus en prise avec le quotidien des habitants : "fournir des services publics satisfaisants, à savoir l’eau, l’assainissement, l’enlèvement des déchets et encombrants, des transports collectifs à hauteur des besoins, des voies de circulation qui garantissent la sécurité et évitent des pertes de temps dans les embouteillages, des travaux pour mettre fin aux inondations, la création de zones d’activités pour l’accueil des entreprises, une révision générale des tarifs publics, la gratuité des transports scolaires, la lutte contre la délinquance ou encore une politique sociale plus solidaire", lance-t-il comme priorités tous azimuts.



Un clin d’oeil est aussi adressé au personnel communal. Le conseiller municipal d’opposition évoque le mot "revalorisation" ainsi que la promesse d’un plan de titularisation appliqué en "transparence".



Dans l’air du temps enfin, la chasse au gaspillage passera, à l'entendre, par "une gestion rigoureuse des finances grâce à la maîtrise des frais de fonctionnement et des services, notamment de l’utilisation des véhicules communaux."