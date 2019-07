Johnny Clegg est allé rejoindre Nelson Mandela au paradis

Le 17/07/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 153

Le musicien sud-africain Johnny Clegg, surnommé le "Zoulou blanc", est mort hier d’un cancer à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'âge de 66 ans.



"Johnny est décédé paisiblement aujourd’hui, entouré de sa famille à Johannesburg (…), après une bataille de quatre ans et demi contre le cancer », a déclaré son manager dans un communiqué qui a annoncé la nouvelle au monde entier. "Il a joué un rôle majeur en Afrique du Sud en faisant découvrir aux gens différentes cultures et en les rapprochant, a ajouté le manager dans un communiqué. Il nous a montré ce que cela signifiait d’embrasser d’autres cultures sans perdre son identité".



Johnny Clegg s'était engagé contre l’apartheid aux côtés de Nelson Mandela à qui il avait dédié en 1988, alors qu'il croupissait dans sa prison de Robin Island et que ses photos étaient interdites, sa chanson Asimbonanga ("Nous ne l’avons pas vu") qui avait fait le tour du monde.



Johnny Clegg avait donné son dernier concert, à La Réunion, à Saint-Joseph, en décembre 2017, dans le cadre des "Nuits du Piton".